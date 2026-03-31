Los vinos de las Rías Baixas, distinguidos con cinco grandes oros en los Premios Bacchus 2026

Premios Bacchus 2026 - DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rías Baixas inaugura la temporada de premios con un total de 32 marcas galardonadas en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus, diez más que en 2025, según informa.

Un certamen vinícola en el que cinco Rías Baixas (de las añadas 2018 (2), 2024 (2) y 2025) fueron distinguidos con el Gran Bacchus de Oro, al haber conseguido uno de los 51 vinos que registraron una puntuación superior a 93 puntos.

"Cinco distinciones que sitúan a Rías Baixas como la denominación de origen de vinos tranquilos con más Grandes Bacchus de Oroso en esta edición", precisa.

Además, otros 21 vinos de esta denominación recibieron el Bacchus de Oro (con más de 89 puntos), de los cuales siete son de la añada 2025, otros siete de la de 2024, uno de la añada 2023, tres de la de 2022 y otros tres de 2020.

Veinte de esos Bacchus de Oro son vinos blancos, mientras que uno de los premiados es un tinto de la añada 2024. Finalmente, 6 vinos fueron premiados con el Bacchus de Plata (con puntuaciones entre 85 y 89 puntos), cuatro de la añada 2024 y dos de la añada 2025.

El XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus reunió en Madrid un total de 1.540 vinos procedentes de 17 países, donde España se ha alzado en lo más alto de pódium, seguido por México, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal. República Checa, Italia, Georgia, Australia, Alemania y Eslovaquia completaron el pódium internacional de Bacchus 2026.