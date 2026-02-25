La Xunta amplía un mes la medidas preventivas frente a la dermatosis nodular

Archivo - Varias vacas durante la Feira do Poldro e do Gando do Monte, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). Esta feria nació hace más de treinta años por iniciativa de un grupo de vecinos con el fin de poner en valor la carne de p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Consellería do Medio Rural publicará este viernes, 27 de febrero, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una resolución por la que prorroga un mes más las medida de prevención frente a la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino, por lo que estará en vigor entre el 2 y el 31 de marzo.

De tal forma, continúan permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino, si bien solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. Y se mantiene también la vigilancia veterinaria de 21 días para aquellos animales de fuera de Galicia.

La Xunta destaca que el análisis del riesgo sanitario existente "aconseja mantener por ahora las medidas cautelares establecidas" en la comunidad-

El Gobierno gallego reitera el mensaje de tranquilidad al sector y a la ciudadanía en general, ya que "no existe constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia" y tampoco se transmite a las personas.

Medio Rural vuelve a reclamar al Ministerio de Agricultura más coordinación y que lidere, en el marco de la UE, una vacuna que pueda usarse de manera preventiva, así como que se cambie la categoría de la enfermedad.