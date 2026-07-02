La Xunta apoya con 2,8 millones la promoción y difusión de consejos reguladores y asociaciones de productores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las ayudas para la promoción y difusión por parte de los consejos reguladores y las asociaciones de productores, a las que destina 2,8 millones.

En concreto, se destinan más de 2,8 millones de euros a estas ayudas para 15 consejos reguladores y asociaciones de productores, que se desarrollan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Los beneficiarios son los consejos reguladores de las denominaciones de origen Monterrei, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Queixo Tetilla y Arzúa-Ulloa; y de las indicaciones geográficas protegidas Pan de Cea, Pataca de Galicia, Ternera Gallega-Vaca Galega e Boi Galego, Castaña de Galicia, Mel de Galicia y Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega); así como las entidades Asociación Ruta del Vino de la Ribeira Sacra y Asociación Queixo San Simón da Costa.

Estas subvenciones tienen como objetivo financiar las actividades de las agrupaciones de productores relacionadas con actuaciones de información y promoción, destinadas a inducir a las personas consumidoras a adquirir productos incluidos en el marco de programas de calidad diferenciada de los alimentos.

Así, se dirigen a la realización de acciones de promoción y de estudios de mercado, jornadas divulgativas o asistencia a ferias, así como otras actividades enmarcadas dentro de un proyecto de cooperación.

Cabe destacar que estas ayudas se enmarcan en el Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, que este año cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para impulsar los productos alimentarios autóctonos gallegos, dos millones más que en el año 2025.