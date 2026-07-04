Xunta busca ampliar el proyecto piloto de detección temprana de incendios con comunidades de montes de Ourense - XUNTA

OURENSE 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha participado este sábado en una jornada formativa en el ayuntamiento ourensano de Lobios, organizada para trasladarle a las comunidades de montes vecinales de la zona la importancia de su implicación frente a los incendios forestales.

Con esta acción, se busca ampliar a otras zonas de la comunidad el proyecto piloto impulsado con la Mancomunidad de Montes do Baixo Miño para colaborar en la detección temprana de los fuegos en los montes de esta entidad, bajo el nombre de 'Ollos no monte'.

Manuel Francisco ha explicado que, en el marco de esta iniciativa, las mancomunidades pueden organizar equipos de vigilancia preventiva y detección temprana en los montes del entorno durante la temporada de verano, con el objetivo de reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante conatos, agilizando así los avisos al Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta.

Esta intervención temprana reduce tanto la superficie afectada como posibles daños económicos o ambientales y, en este sentido, la colaboración ciudadana, en este caso de las comunidades de propietarios, "se consolida como una parte importante de la respuesta integral ante un incendio forestal".

Tal y como ha señalado el director, este tipo de iniciativas representan "un avance más" en la cooperación entre la Xunta y las comunidades de montes vecinales para reforzar la labor preventiva y de detección temprana que ya desarrolla el propio dispositivo autonómico y que constituye uno de los ejes centrales de su trabajo, junto con la extinción, la investigación o la formación del personal, entre otros ámbitos.