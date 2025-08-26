La Xunta confirma una "afección mínima" del incendio de Chandrexa al parque de O Invernadoiro (Ourense) - XUNTA DE GALICIA

OURENSE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha confirmado la "afección mínima" del incendio de Chandrexa de Queixa al parque de O Invernadoiro (Ourense).

En su visita al espacio natural para comprobar su situación, Vázquez ha explicado que aunque se están haciendo las investigaciones necesarias todo apunta a una "clara intencionalidad" detrás del incendio.

Asimismo, la conselleira ha agradecido el trabajo de todo el personal del parque que estuvo "implicado día y noche" y al operativo, porque gracias a eso la "afección fue mínima".

En concreto, Vázquez ha explicado que para proteger al parque natural del incendio, su departamento movilizó dos máquinas pesadas que ayudaron a repasar los cortafuegos existentes y ejecutó una serie de obras en la zona que se declararon de emergencia para poder agilizarlas.

"Muchas veces no sirve de nada pero hay que poner todos los medios necesarios. Se trataba primero de salvar vidas y salvar viviendas, pero además tengo que decir que el operativo hizo el esfuerzo necesario para salvar también O Invernadoiro", ha remarcado

También, la conselleira ha avanzado que su departamento pondrá a disposición de los afectados ayudas para reparar infraestructuras de uso público localizadas dentro de la Rede galega de espazos protexidos e/o reservas de la biosfera que resultaran afectadas por los incendios forestales.