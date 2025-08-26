La Xunta convoca más de 300 plazas de bombero forestal durante la ola de incendios

Varios bomberos forestales tratan de extinguir un fuego, a 17 de agosto de 2025, en Retorta, Laza, Ourense - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este martes las convocatorias de 327 plazas para bombero forestal, conductor y jefe de brigada.

La convocatoria llega con Galicia inmersa desde hace dos semanas en una de las peores olas incendiarias de su historia y con sindicatos como CC.OO. UGT y CSIF pidiendo ceses en la Consellería de Medio Rural -- concretamente en la Secretaría Xeral Técnica -- por lo que consideran una gestión de la crisis "nefasta y negligente".

Según se recoge en el DOG, el proceso selectivo para jefe de brigada ofrece 71 plazas, tres de ellas para personas con discapacidad y 36 para promoción interna.

Para bombero forestal se ofertan 181 plazas, con nueve vacantes para personas con discapacidad y 91 para promoción interna. Para conductor so 75 vacantes, tres de ellas para personas con discapacidad y 38 para promoción interna.