SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado el visto bueno ambiental a la ampliación de una explotación avícola, hasta 76.679 pollos de engorde, en la parroquia de Guldriz, en Friol (Lugo).

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto.

En concreto, es una iniciativa que promueve Ganadería García Viña y la Xunta concluye que la ampliación es "ambientalmente viable siempre que se cumplan el condicionado y el programa de vigilancia ambiental" del documento.