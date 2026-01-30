Xunta defiende que las comunidades "hicieron su trabajo" y el Gobierno "miente y no cumple" en relación al lobo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha defendido que las comunidades autónomas "hicieron su trabajo" y enviaron sus respectivos datos sobre el estado de conservación del lobo y acusa al Gobierno de "mentir y no cumplir" al no entregar a la Comisión Europea el informe sexenal.

Todo ello, después de que este viernes un total de 13 CCAA, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, consensuasen un documento en el que exigen a Transición Ecológica que convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, así como que cumpla con su obligación de remitir los informes sexenales sobre el estado de la especie a la Comisión Europea.

Al respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señaló que no envió "por el momento" el informe sexenal por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", explicaron a Europa Press fuentes del organismo.

En este contexto, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático han acusado al Gobierno central de "mentir y no cumplir ni con las comunidades autónomas ni con Europa" y hacerlo con "criterios exclusivamente ideológicos".

"Unos criterios ideológicos en ningún caso imputables a las comunidades, que sí hicimos nuestro trabajo y presentamos en tiempo y forma nuestros respectivos datos sobre el estado de conservación del lobo para que el Gobierno pudiese incluirlo en el informe que tendría que haber entregado a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025", ha relatado.

Así, han afeado que medio año después de tener dichos datos, no se haya reunido con las comunidades ni haya trasladado el informe a la Unión Europea. "¿Por qué? Porque los datos de las comunidades le dicen lo que ellos no quieren oír: que el lobo en España está en un estado de conservación favorable", ha enfatizado la Xunta.

Por eso, ha asegurado, el Ministerio reconoce que "está esperando a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que se interpuso" ante la ley que establece que la aprobación de los informes sexenales "corresponden a la Conferencia Sectorial y no al Estado unilateralmente".

Con todo, el Gobierno gallego ha apuntado que este es el motivo por el que este viernes, junto al resto de comunidades, acordó personarse ante el recurso contencioso-administrativo ya presentado por la Junta de Castilla y León contra la inactividad del Ministerio y remitir una denuncia formal ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del Derecho Comunitario por parte del Estado.