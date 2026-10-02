La Xunta defiende un "refuerzo operativo" en la lucha contra los incendios y el PSdeG denuncia "improvisación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha defendido la existencia de un "refuerzo operativo" en la lucha contra los incendios mientras que el PSdeG ha denunciado "improvisación".

Ha sido en la Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Monte del Parlamento gallego, ante una pregunta planteada por los socialistas para demandar concreción sobre si todas las brigadas estuvieron operativas y con cuántos efectivos, entre otras cuestiones.

El director xeral de Defensa do Monte ha asegurado que fueron 42 brigadas operativas con 181 contrataciones, aunque ha admitido la existencia de bajas en los algo más de tres meses del operativo.

Al respecto, ha incidido en que no se trata de una "estructura permanente" que aborda no solo los incendios sino también la prevención. También ha insistido en que se "utilizaron los mecanismos" para sustituir a aquellos brigadistas de baja. Para hacer una vigilancia "con una distribución en base a criterios de riesgo", ha remarcado.

Desde el PSOE, formación que ha planteado la pregunta a este respecto, la diputada María del Carmen Rodríguez ha reclamado cifras concretas sobre el nivel de cobertura de plazas para reforzar este año el dispositivo.

"No había trabajadores, los ayuntamientos no podían contratar", ha indicado para asegurar que en alguno hubo "hasta cinco convocatorias para constituir brigadas". "No estaban completas, no se puede improvisar", ha argumentado la parlamentaria socialista para cuestionar que se completasen todas las plazas en todo momento.