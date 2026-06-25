La Xunta destaca la apuesta tecnológica de la empresa Aceiroga, productora de aceite de oliva

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a Aceiroga - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este jueves las instalaciones de Aceiroga, en Quiroga, y ha destacado la apuesta de esta empresa por las nuevas tecnologías y por la mejora de su capacidad productiva, "lo que redunda en un incremento de la calidad de su producto".

En este sentido, la conselleira ha explicado que esta empresa fue beneficiaria en el 2025 de una aportación específica de la Consellería para fortalecer el empleo en los entornos rurales y diversificar la actividad agraria.

En concreto, recibió una aportación de 26.000 euros para adquisición de un nuevo equipamiento para limpiar olivas y para extraer y recoger aceite, así como para contar con una cinta transportadora y una aspiradora de hojas.

Además, también ha recordado que esta empresa se benefició de una aportación al amparo de la intervención Leader, a través de la cual pudo adquirir una nueva almazara para la elaboración de aceite, lo que permitió ampliar su capacidad de producción.

En este contexto, la conselleira ha destacado la apuesta de su departamento por este tipo de aportaciones y ha indicado que la convocatoria 2026 de las ayudas para proyectos en actividades no agrícolas se resolvió con un presupuesto de 2,1 millones de euros, a través de los que se apoyarán a 41 proyectos.

Además, Gómez ha resaltado que en la última década se movilizaron más de 23 millones de euros mediante estas ayudas, beneficiando a cerca de 550 empresas gallegas. Al mismo tiempo, esto permitió crear 500 empleos y consolidar 4.320 puestos de trabajos, segúnha destacado al Xunta en una nota de prensa.