Xunta destaca la evolución de la Festa do Viño Espumoso de Salvaterra de Miño a celebración de ámbito gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la evolución de la Festa do Viño Espumoso de Salvaterra de Miño a celebración de ámbito gallego.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira ha participado este domingo en el nombramiento de los nuevos cofrades de la Confraría do Viño do Condado do Tea e Espumosos, en el marco de la XI Festa do Viño Espumoso da Denominación de Orixe Rías Baixas, celebrada en Salvaterra de Miño.

Allí, la titular de Medio Rural ha remarcado que esta cita da este año un "salto cualitativo", al transformarse oficialmente en la Festa do Espumoso Galego.

Una nueva categoría que tiene como finalidad "impulsar el sector elaborador de vinos espumosos gallegos", dentro del conjunto de productos de las bodegas acogidas a la denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas de Galicia.

Gómez ha resaltado el trabajo que cada año hacen los viticultores y ha destacado los "buenos datos" de la vendimia de este 2025, en la que recolectaron cerca de 76 millones de kilos de uva en las cinco denominaciones de origen gallegas.