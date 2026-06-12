La Xunta destaca la importancia de empresas en la lucha contra el desperdicio alimentario

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en Kiwi Atlántico - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha visitado a la empresa Kiwi Atlántico, la principal productora y comercializadora de kiwi verde en España --con sede en Ribadumia--, en donde ha reconocido el papel de empresas como esta en la lucha contra el desperdicio alimentario.

La Xunta ha presentado esta semana una nueva estrategia contra el desperdicio alimentario en Galicia, lo que incluye medidas, como la puesta a disposición de los productores de una plataforma web a través de la cual vender excedentes o productos "imperfectos" para que puedan ser adquiridos por comedores colectivos.

Al amparo de esta estrategia se creará un manifiesto contra el desperdicio alimentario al que podrán adherirse empresas, que contarán con un sello de garantía que acreditará su compromiso.

Además, se realizarán encuestas para diagnosticar la dimensión del desperdicio alimentario en ámbitos como el sector primario, los hogares o la industria alimentaria, entre otros.

Por otra parte, la conselleira ha intervenido en la asamblea ordinaria de Lugo Madera, en donde ha subrayado la importancia del sector forestal y de la madera en Galicia.