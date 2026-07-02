La Xunta erige Galiforest en el "gran escaparate" de la innovación y del potencial del sector forestal

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, participa en la inauguración de Galiforest. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha participado este jueves en la inauguración de Galiforest, feria bianual del sector forestal, que se celebrará hasta el sábado en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón).

Durante su intervención, Diego Calvo ha destacado "el papel estratégico" del sector forestal para la economía gallega, tanto por su contribución a la actividad productiva como a la generación de empleo y a la cohesión del rural.

En esta línea, ha subrayado que Galiforest se ha consolidado como el "gran escaparate" y "gran punto de encuentro" del sector forestal en España, en un espacio singular que permite comprobar sobre el terreno el funcionamiento de la maquinaria, de las nuevas tecnologías y de las soluciones más innovadoras en condiciones reales de trabajo.

La feria celebra su octava edición consolidada como la principal cita del sector forestal en España y volverá a batir todos sus registros, al reunir 387 marcas representadas por 125 expositores directos en la mayor superficie expositiva de su historia, con 18.162 metros cuadrados netos.

Además, será la edición más internacional, con 14 expositores extranjeros, lo que supone un incremento del 27% con respecto a la convocatoria anterior, reforzando así su proyección exterior y su capacidad para atraer empresas y profesionales de referencia.

Durante tres días, Galiforest reunirá empresas, instituciones y profesionales del sector forestal, con expositores especializados en maquinaria forestal, silvicultura, biomasa, prevención y extinción de incendios, vehículos todoterreno, drones, herramientas, vestuario y otras soluciones tecnológicas para el sector.

El certamen contará también con un amplio programa de actividades, entre las que destacan las demostraciones continuadas de maquinaria en condiciones reales de trabajo, el VIII Concurso de Innovación Galiforest Abanca, que esta tarde fallará sus galardones entre los dieciocho proyectos presentados, y también el II Simposio Ibérico de Silvicultura.