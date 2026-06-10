Xunta, fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército refuerzan su coordinación frente a los incendios forestales

Xunta, fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército refuerzan su coordianción frente a los incendios forestales - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

La Consellería do Medio Rural refuerza su coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios forestales, especialmente en materia de vigilancia e investigación.

Este ha sido el principal objetivo de la reunión presidida este miércoles en San Caetano por la titular del departamento, María José Gómez, con responsables de estos cuerpos y de los servicios de emergencias, en la que también han participado los directores xerais de Defensa do Monte, Manuel Francisco; y de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

Tal y como ha destacado su departamento en un comunicado, la conselleira ha iniciado su intervención agradeciendo y reconociendo "la valentía, profesionalidad y disposición permanente al servicio público" de todo el personal movilizado en estas tareas, desde los miembros del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) hasta los integrantes de las Fuerzas Armadas, pasando por los bomberos municipales y consorciados; los Grupos de Emergencia Supramunicipal (GES); Protección Civil; Guardia Civil; Policía Nacional y Policía Autonómica.

En este encuentro han participado representantes de la Xunta, tanto de Medio Rural como de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; de la Guardia Civil (Seprona y unidades territoriales); de la brigada Galicia y del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME, ambos cuerpos del Ejército; de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Policía Nacional. También, agentes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Consellería do Medio Rural.

En este contexto, la conselleira ha recordado que la Xunta aprobó el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales (Pladiga 2026) con una inversión récord de 213 millones de euros, reforzando todas sus áreas, desde la prevención hasta la formación, pasando por la detección, la disuasión, la investigación y la extinción.

MÁS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

La Xunta ha destacado que la actualización del Pladiga 2026 incorpora más medios humanos y materiales en la lucha contra el fuego. Así, en lo que respecta al personal, se incorporarán 42 nuevas brigadas y se refuerza la Unidad de Directores de Extinción (UDEX), especializada en grandes incendios forestales, con una ampliación de efectivos, que pasan de 6 a 15.

En lo que referido al material, se incluyen más medios aéreos, con dos nuevos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado. Además, se suman al dispositivo 16 nuevas palas (bulldozer), además de los 18 lotes de maquinaria pesada ya desplegados, para labores preventivas.

Al mismo tiempo, se siguen realizando labores preventivas durante todo el año, con iniciativas a través de los 19 distritos forestales, el convenio con Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, el Plan de pastos o el apoyo a la ganadería en extensivo.

En esta línea, la conselleira ha incidido también en la importancia de la tecnología como "aliado imprescindible" en la defensa frente a los incendios. Así, ha hecho hincapié en el refuerzo de herramientas como la videovigilancia, los drones y la inteligencia artificial para mejorar la detección temprana, la coordinación -que situó como "uno de los distintivos del modelo gallego"- y la capacidad de respuesta.

La Xunta ha señalado que este tipo de reuniones de trabajo a nivel general tienen también su reflejo en las cuatro provincias gallegas, de forma que a través de ellas se refuerza la coordinación en el plano provincial e incluso a nivel de distrito forestal, para intensificar esa cooperación sobre el territorio.