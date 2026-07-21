La Xunta impulsa la recría de razas autóctonas con ayudas de hasta 15.000 euros por explotación

FERROL 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este martes la apuesta de la Xunta por incrementar el censo de las razas autóctonas gallegas de ganado mediante una línea de ayudas destinada a incentivar la recría de animales en las explotaciones, con subvenciones de hasta 15.000 euros por beneficiario.

Durante una visita a las instalaciones de la Sociedade Agraria de Transformación (SAT) Panda, en el municipio coruñés de Moeche, que comparte con el vecino de As Somozas, Gómez explicó que esta convocatoria, puesta en marcha el pasado año, responde a una demanda del sector y pretende favorecer la conservación de las razas autóctonas, especialmente de las cinco variedades de vacuno consideradas amenazadas por su reducido censo.

La conselleira ha detallado que las explotaciones podrán recibir 350 euros por cada cabeza destinada a recría, con un máximo de 15.000 euros por explotación. Asimismo, la línea contempla ayudas de 60 euros por animal para los ganaderos de razas autóctonas de ovino y caprino, como la oveja gallega y la cabra gallega.

Según ha señalado, el objetivo es incentivar que los ganaderos mantengan las terneras en las explotaciones en lugar de venderlas, favoreciendo así el crecimiento del censo de razas como la caldelá, cachena, frieiresa, vianesa o limiá.

Gómez ha subrayado además el papel que desempeña la ganadería extensiva en la gestión del territorio, al considerar que constituye una forma "muy sostenible" de mantener limpios los montes y las fincas.

En este sentido, ha resaltado que el pastoreo contribuye a reducir la carga vegetal y actúa como un elemento que ayuda a frenar la propagación de los incendios forestales, una labor que, añadió, también desempeña el caballo de pura raza gallega presente en la explotación visitada.

Antes del recorrido por las instalaciones, la titular de Medio Rural ha agradecido la colaboración de la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy (BNG), del alcalde de As Somozas, Juan Alonso (PP), y de los responsables de la SAT Panda por acoger la visita institucional.