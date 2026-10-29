La Xunta prorroga hasta final de año las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino

Archivo - Una veterinaria del Gobierno vacunando vacas contra la dermatosis. - SFGA / JAVILADOT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural prorroga hasta el 31 de diciembre las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución de la Consellería do Medio Rural por la que amplía el periodo de estas medidas que decaían a finales de octubre.

"A pesar de la evolución favorable de la situación epidemiológica en Cataluña y Aragón y las medidas adoptadas por parte de estas comunidades autónomas, así como el plan vacunal instaurado en ciertas zonas de España, se considera aconsejable mantener las medidas cautelares establecidas en la Comunidad Autónoma de Galicia con respecto a esta enfermedad tras el análisis del riesgo sanitario existente actualmente", explica Medio Rural.

De este modo, con esta resolución siguen permitidas las ferias, certámenes pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino con la finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales de explotaciones gallegas.

Los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios y desinfectados.

Con respecto a la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, pujas y exhibiciones, continuará siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con la asistencia solo de animales procedentes de explotaciones gallegas.

VIGILANCIA VETERINARIA

De igual modo, se mantiene el periodo de vigilancia veterinaria oficial vigente, de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo periodo de tiempo.

Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación de la fecha de entrada de nuevos animales. Así, sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bonivos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entada a Galicia, tanto para la vida como para sacrificio y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sea trasladado directamente al matadero.

Además, los servicios veterinarios oficiales de Medio Rural continuarán realizando todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectar, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.