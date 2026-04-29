La Xunta prorroga las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este miércoles una nueva resolución por la que se prorrogan y refuerzan las medidas de prevención de la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino.

Así se recoge en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y la decisión comenzará desde el 1 hasta el 31 de mayo, pudiéndose ampliar en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

La resolución subraya que, a pesar de la evolución favorable de la situación epidemiológica en Cataluña y Aragón y las medidas adoptadas por parte de estas comunidades, así como el plan de vacunación instaurando en ciertas zonas de España, se considera aconsejable mantener las medidas cautelares establecidas en Galicia respecto a esta enfermedad, tras e análisis del riesgo sanitario existente actualmente.

MEDIDAS

Así las cosas, seguirán permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas.

Además, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

En relación con la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, continuará siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

También se mantiene el período de vigilancia veterinaria oficial vigente, ampliado de 21 a 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en nuestra comunidad.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de tiempo. Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

También sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente al matadero.