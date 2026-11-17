SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado en Bruselas "financiación suficiente, estabilidad y seguridad" para la nueva PAC posterior a 2028.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la responsable autonómica reivindicó estas peticiones durante su intervención en el acto de la Coalición Agriregions, celebrado en el Comité Europeo de las Regiones.

María José Gómez ha reiterado la "preocupación" de Galicia ante la "falta de concreción presupuestaria" de la propuesta para el período 2028-2034 y ha recordado que la PAC "no es solo una política de apoyo a la producción, sino también de cohesión territorial, desarrollo rural, sostenibilidad ambiental y fijación de población".

A renglón seguido, ha establecido cinco prioridades que deben tenerse en cuenta para afrontar los retos existentes. En primer lugar se ha referido a la necesidad de seguir avanzando en el relevo generacional, para lo que se necesita una "PAC fuerte" que "garantice la continuidad de estas políticas".

En segundo lugar, ha situado la movilización y el acceso a la tierra, consolidando las herramientas existentes y explorando nuevas vías que permitan movilizar más superficie agraria y ponerla a disposición de quienes quieran trabajarla.

La conselleira ha apuntado como tercera prioridad el mantenimiento de la población en el medio rural y, en este sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado para que las aldeas tengan actividad, servicios y oportunidades. Al hilo de ello, ha indicado que Europa debe acompañar este esfuerzo con "políticas estables y financiación" que "aporte seguridad al sector y garantice la continuidad" de las explotaciones.

De seguido, en cuarto lugar ha destacado la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de impulsar explotaciones más eficientes, que protejan la biodiversidad y conserven los recursos naturales, y que las exigencias ambientales "vayan acompañadas de los medios necesarios para poder cumplirlas".

Finalmente, la responsable autonómica ha señalado que la quinta prioridad está relacionada con la competitividad y la rentabilidad, mediante explotaciones modernas y competitivas, pero de manera que las personas que trabajan en ellas puedan vivir dignamente, porque, concluyó, *sin rentabilidad no hay continuidad y, sin esta, no hay futuro para el sector ni seguridad alimentaria*.

Además, la conselleira ha insistido en la necesidad de seguir haciendo del medio rural un "lugar atractivo para vivir y trabajar" y ha afirmado que "en Galicia se está avanzando en esa dirección", pero que "es necesario el compromiso de Europa".

REVISIÓN CRITERIOS PAC

Durante su participación en el acto europeo, la titular de Medio Rural ha defendido una revisión de la forma en que se distribuyen las ayudas de la PAC, con un refuerzo del apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, la agricultura familiar, las mujeres y la juventud agricultora.

Gómez ha explicado que la contribución de una explotación al territorio "no se mide únicamente por su tamaño, volumen de negocio o volumen de producción", por lo que ha abogado por una futura PAC que reconozca las particularidades de cada territorio.

Por último, ha reivindicado que la experiencia de las regiones "debe tenerse en cuenta", y ha pedido que la PAC sea una política realmente "común", como su nombre indica.