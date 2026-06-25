La Xunta reivindica la cooperación transfronteriza para hacerle frente a los desafíos en emergencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha clausurado este jueves la jornada técnica 'Intervenciones transfronterizas derivadas de los riesgos naturales' que, organizada por el proyecto Atempo, ha reunido en Ourense profesionales de protección civil, bomberos, meteorología e inteligencia artificial para abordar la gestión coordinada de inundaciones e incendios forestales.

En la apertura, ha intervenido también Marcos Araujo, gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y coordinador general de Atempo, que ha calificado la cooperación transfronteriza como una "necesidad operativa", resaltando la importancia de compartir conocimientos y de contar con profesionales formados y preparados para actuar de manera coordinada.

Durante su intervención, Santiago Villanueva ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre distintos territorios, así como el papel de las nuevas tecnologías en la prevención y en la respuesta ante las emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos.

En este contexto, el director xeral de Emergencias ha destacado la cooperación entre Galicia y el Norte de Portugal a través del proyecto transfronterizo de emergencias Atempo.

En la clausura del encuentro, Villanueva ha incidido también en los avances registrados en los últimos años en el ámbito de las emergencias.

A este respecto, ha destacado la mejora de la planificación mediante programas específicos orientados al análisis y a la respuesta ante distintos riesgos y el perfeccionamiento de las predicciones meteorológicas para facilitar la toma anticipada de decisiones, así como el refuerzo de los medios técnicos disponibles.

Además, ha hecho hincapié en la exigencia de continuar trabajando para afrontar los nuevos desafíos vinculados al cambio climático. En este sentido, ha señalado que la inteligencia artificial constituye una herramienta innovadora y de grano potencial que viene a transformar la capacidad de previsión, anticipación y gestión de riesgos, contribuyendo de manera significativa a la protección de la ciudadanía y del entorno.