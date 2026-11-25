El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, se reúne con secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, ha analizado este miércoles con el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, posibles vías de colaboración para garantizar la convivencia entre la fauna silvestre y la actividad en el rural gallego.

El conselleiro ha valorado esta reunión como una primera toma de contacto con esta organización agraria, en un encuentro en el que ha puesto en valor el "compromiso" del departamento autonómico con la gestión del lobo y el cuidado del patrimonio natural.

Además, recuerda las ayudas que convoca cada año la Consellería destinadas a apoyar al sector en el establecimiento de distintos tipos de acciones para proteger las explotaciones y cultivos frente a ataques del lobo, del jabalí y del oso.

Por otra parte, el conselleiro de Medio Ambiente ha analizado con representantes de la Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia (Aproema) posibles vías de colaboración en materia de sostenibilidad y economía circular.

Vázquez indica que la Xunta apuesta por una gestión de los residuos basada en la prevención, en la preparación para la reutilización y para el reciclaje.