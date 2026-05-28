El Centro Tecnológico de Automoción impulsa HAARO, un nuevo laboratorio de humanoides y robótica avanzada

Presentación del proyecto HAARO, un Laboratorio de Humanoides y Robótica Avanzada del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. - CTAG

VIGO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha anunciado la creación de HAARO, un nuevo laboratorio de humanoides y robótica avanzada con el que reforzará sus capacidades para desarrollar, validar y demostrar soluciones tecnológicas orientadas a la automatización industrial y a la fábrica del futuro.

Así, el CTAG ha presentado esta nueva infraestructura en el marco de la jornada 'Humanoides en la industria: retos y oportunidades', que tuvo lugar en sus instalaciones y ha destacado que HAARO "representa una apuesta estratégica por un ámbito con alto potencial transformador para la industria", situando al área de Vigo como "enclave de referencia en el desarrollo de estas tecnologías".

HAARO está orientado al entrenamiento, simulación, ensayo y validación de sistemas humanoides y otras tecnologías de robótica avanzada en entornos industriales. A diferencia de la robótica tradicional basada en programación, este nuevo laboratorio se apoya en el aprendizaje por refuerzo y entrenamiento virtual, donde el robot adquiere capacidades mediante la repetición de acciones, evolucionando hacia sistemas más autónomos y adaptativos.

"El objetivo es consolidar a CTAG como el espacio donde la industria puede desarrollar, entrenar, validar y desplegar robots humanoides con garantías de seguridad, fiabilidad y bajo criterios éticos, facilitando su incorporación real en entornos productivos", ha destacado Luis Moreno, director general de CTAG.

Desde finales de 2024, CTAG trabaja en el desarrollo de tecnologías de robótica humanoide, centradas en la IA física, abordando su aplicación tanto en el ámbito industrial como en entornos asistenciales y residenciales. Esta línea de trabajo combina el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas con la resolución de casos de uso reales y el acompañamiento al ecosistema innovador, incluidas startups.

En este contexto, CTAG ha adaptado sus instalaciones para generar entornos de ensayo orientados a diferentes casos de uso, integrando medios físicos y digitales que permiten validar habilidades y su aplicación en procesos industriales concretos. El objetivo es disponer de soluciones transferibles a la industria que contribuyan a mejorar su competitividad.

Durante la jornada, se presentaron las capacidades tecnológicas que dan soporte a HAARO, incluyendo el uso del gemelo digital como herramienta clave para el desarrollo, simulación y validación de soluciones, así como distintos casos de uso en robótica avanzada aplicada al entorno industrial. La creación de HAARO forma parte de la estrategia de CTAG para impulsar el futuro Polo Tecnológico de Humanoides, un proyecto que aspira a situar a Galicia en la vanguardia europea de la robótica aplicada a la industria.