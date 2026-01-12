Consello.- El CESGA cooperará con UVigo y USC con la creación de dos laboratorios cuánticos compartidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a sendos convenios de cooperación del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), con las universidades de Vigo y Santiago, y con una inversión de 4,6 millones de euros (mediante fondos europeos del PERTE de Chip y fondos propios autonómicos), para la creación de dos laboratorios de investigación cuántica.

De este modo, el CESGA contará este año con dos laboratorios mixtos compartidos con ambas universidades, en los que se trabajará en el desarrollo de dos procesadores cuánticos.

El acuerdo se articula a través de este Centro y de dos centros de la red CIGUS, de manera que uno de los laboratorios se situará en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), con una dotación de 2,2 millones de euros, y estará especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear.

El otro laboratorio, con una inversión de 2,4 millones, estará en el VQCC (Vigo Quantum Communication Center), dependiente del AtlanTTic (Centro de investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación) de la UVigo, y se dedicará a la investigación cuántica óptica.

El laboratorio entre el CESGA y el IGFAE se concibe con una vigencia indefinida, mientra que el del CESGA y el VQCC tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En el centro de la USC, se investigará en el ámbito de la física de partículas, física nuclear y física fundamental, en líneas de investigación sobre simulación cuántica analógica, plataformas experimentales (átomos fríos, iones atrapados, 'cubits' superconductores) y metodologías de detección y mitigación de errores, con especial atención a la resiliencia frente a perturbaciones externas y radiación ambiental.

Esto permitirá estudiar y descubrir nuevas soluciones a problemas relevantes en este ámbito. El laboratorio trabajará en el diseño de un procesador cuántico pensado para hacer nuevos descubrimientos en física de partículas y física nuclar, y podrá también introducir elementos para simular chorros de partículas y estudiar las propiedades de un nuevo material llamado 'plasma de quarks y gluones' (QGP) que se produce en el CERN.

La USC contribuirá con su experiencia en electrónica rápida, criogenia, vacío, imagen fluorescente, microelectrónica y análisis de datos, así como con persoal científico y técnico propio, mientras que el CESGA aportará sus capacidades en infraestructura computacional avanzada y soporte tecnológico.

En el caso del laboratorio sobre computación cuántica óptica de Vigo, será una infraestructura abierta para facilitar la colaboración con investigadores externos mediante protocolos comunes, integrándose académicamente en la UVigo y formando parte, al mismo tiempo, de la infraestructura científica del CESGA.

Con el desarrollo de este nuevo sistema de procesador cuántico óptico se podrían resolver problemas de optimización mucho más rápido y consumiendo menos energía que con los procesadores clásicos. Este nuevo sistema podría servir para acelerar múltiples algoritmos de IA y tendrá utilidad en diseño de materiales, logística, planificación sanitaria o bioinformática.

Además, el Quantum Optical Computing Lab permite posicionar al CESGA dentro de la plataforma experimental de la futura Fábrica europea de inteligencia artificial debido a sus sinergias y potencialidad para ejecutar algoritmos de IA de forma más eficiente.

INICIATIVA DE ALTO IMPACTO

La computación cuántica está definida como una iniciativa de alto impacto en el Plan galego de investigación e innovación 2025-2027. Con estos acuerdos se busca "reforzar el liderazgo de Galicia", tras otros hitos como la construcción de un nuevo edificio para el CESGA, donde ampliará sus capacidades con un nuevo ordenador cuántico, un nuevo supercomputador y un sistema de almacenamiento de datos.

A esto se suma la reciente inauguración de la línea de comunicación cuántica más larga de España, entre Santiago y Vigo, o la participación de Galicia en el primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica (QEX).

El gobierno gallego ha puesto en valor su apuesta por la investigación de frontera (la que explora los límites del conocimiento actual) y por las tecnologías cuánticas como motor de desarrollo económico. "Se trata de líneas punteras de investigación que, en los próximos años, serán fundamentales para dar respuestas innovadoras a retos sociales y empresariales", ha destacado la Xunta, que ha añadido que esta apuesta también consolida el CESGA como infraestructura científica de referencia.