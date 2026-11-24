Imagen del vehículo autónomo de CTAG. - CTAG

VIGO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) participa esta semana en el I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado (Aucon), que se está celebrando este martes y miércoles en Mobility City, en Zaragoza, donde mostrará su vehículo autónomo tras superar 35.000 kilómetros de pruebas.

Así, el centro tecnológico gallego mostrará sus avances en el desarrollo de soluciones de movilidad autónoma y conectada a través de una demostración de su vehículo autónomo y su participación en una mesa de debate sobre el futuro de esta tecnología en España.

"CTAG llega a este encuentro con una amplia experiencia en el ámbito de la conducción autónoma, tras acumular más de 35.000 kilómetros recorridos con sus vehículos autónomos. Estas cifras reflejan el trabajo que el centro tecnológico viene desarrollando para investigar, probar y validar soluciones que permitan avanzar hacia nuevas formas de transporte más inteligentes, eficientes y seguras", reivindica el centro en un comunicado.

Durante las dos jornadas del congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de la shuttle autónoma de CTAG, un vehículo eléctrico, conectado y con conducción automatizada de nivel 4. Su sistema de percepción y control, desarrollado por CTAG, combina sensores LiDAR, cámaras, mapas de alta definición y posicionamiento diferencial para interpretar el entorno y tomar decisiones de conducción en tiempo real. La demostración consistirá en un recorrido de 1,9 kilómetros, con una duración estimada de entre ocho y diez minutos y una única parada.

"La conducción autónoma representa una gran oportunidad para transformar la manera en la que nos desplazamos y desarrollar nuevos servicios de movilidad. Pero para que esta tecnología llegue a formar parte de nuestro día a día es fundamental seguir investigando, realizando pruebas en condiciones reales y trabajando de forma conjunta con la industria y las administraciones", ha subrayado el director general de CTAG, Luis Moreno.