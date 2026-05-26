CTAG y la Universidad de Vigo activan la segunda fase del proyecto de 'shuttle' autónomo en el campus

Shuttle autónomo 100% eléctrico desarrollado por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG). - CTAG

VIGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Universidad de Vigo han puesto en marcha la segunda fase del proyecto de movilidad autónoma con el vehículo 'shuttle' 100% eléctrico que recorre el campus de As Lagoas-Marcosende.

Así, tras una primera etapa iniciada el pasado mes de febrero, ahora el vehículo opera con una nueva ruta ampliada, que permitirá conectar más puntos e incorpora nuevas paradas en la Ciudad Deportiva y en la Facultad de Humanidades y Filología.

El nuevo recorrido, de ida y vuelta, busca acercar el servicio a un mayor número de usuarios y continuar recopilando información sobre el funcionamiento y comportamiento de este tipo de soluciones en entornos reales.

Desde el arranque del piloto, el 'shuttle' ha recorrido más de 2.000 kilómetros, completado 550 viajes y ha transportado a más de 800 usuarios durante 60 jornadas de funcionamiento en el campus de Vigo.

El servicio, gratuito para toda la comunidad universitaria, estará disponible hasta el próximo 5 de junio de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas y desde el 8 de junio al 10 de julio en horario continuo de 08.30 a 14.30 horas.

La lanzadera autónoma, desarrollada por CTAG, forma parte de las iniciativas impulsadas por el centro tecnológico para avanzar en nuevas soluciones de movilidad automatizada y conectada aplicadas a entornos urbanos y universitarios. Durante esta segunda fase, el piloto continuará evolucionando con el objetivo de seguir ajustando recorridos, operativa y experiencia de usuario, definiendo junto a la Universidade de Vigo el modelo de servicio más adecuado para las necesidades de movilidad del campus.

Además de las nuevas incorporaciones, el vehículo mantiene sus paradas en Citexvi, Facultad de Ciencias del Mar, Cintecx, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, Rectorado y Biblioteca Central.