El diálogo para la Iniciativa Estratégica en Seguridad de Galicia estará abierto hasta el 22 de septiembre

VIGO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha recordado que las empresas y centros tecnológicos ya pueden participar en la fase de diálogo público para el desarrollo de la nueva Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio de Galicia, que estará abierta hasta el 22 de septiembre.

Tal como ha indicado la responsable de Industria en su visita a las instalaciones de Delta Vigo Aeroestructuras en Nigrán (Pontevedra), este proceso de diálogo abrió el 22 de julio y busca "conocer los proyectos que tiene el tejido empresarial gallego en estos ámbitos e ir conformando poco a poco los consorcios que cara a finales de año comenzarán a salir".

La intención del Gobierno gallego, según ha dicho, es publicar a finales de 2025 la primera convocatoria que definirá qué empresas y centros tecnológicos van a trabajar en programas conjuntos de inversión en los próximos cinco años.

"Delta Vigo es una empresa con la que tenemos que contar en esta estrategia, ya que está instalada en Galicia pero puede atraer más inversión y más empleo de calidad en la Comunidad y ser el germen para generar nueva industria", ha reivindicado Lorenzana.

En este sentido, ha explicado que el objetivo es conocer de primera mano las necesidades reales a corto, medio y largo plazo de las empresas para definir la colaboración público-privada y adecuar los instrumentos de apoyo e inversiones que la Xunta está planificando para impulsar en Galicia una industria de seguridad y defensa que englobe al sector aeroespacial.

Para esto, ha indicado que se destinarán unos 183 millones de euros hasta 2030, con la previsión de movilizar cerca de 900 millones.