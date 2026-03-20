Una empresa gallega crea una aplicación de realidad virtual para personas con demencia

Aplicación de realidad virtual dirigida a la estimulación físico-cognitiva de personas con demencias o trastornos neurocognitivos. - XUNTA

A CORUÑA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una empresa gallega ha creado una aplicación de realidad virtual para personas con demencia o trastornos neurocognitivos y la ha exportado a Singapur.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas 'Galicia Avanza', impulsado en 2022 por la Consellería de Economía e Industria -- a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) -- y el Parque Tecnolóxico de Galicia -- Tecnópole -- sociedad participada por la Xunta --, entidad encargada de su gestión y coordinación.

Según trasladan los responsables en un comunicado, en la cuarta edición del programa, que acaba de concluir, participaron 30 pymes innovadoras y/o de base tecnológica de toda la comunidad.

Durante los diez meses de duración del mismo, concretan, trabajaron en la salida al exterior de las empresas y también en la consolidación internacional de las que ya tenían experiencia en este campo, "abriéndoles nuevos mercados o accediendo a nuevos segmentos de clientes".

Entre las pymes participantes se encuentra la firma viguesa Insati, creada en 2013 y que ofrece soluciones innovadoras en el campo de la salud, centrando sus esfuerzos en la prevención. La misma, "con el impulso de 'Galicia Avanza', se lanzó a la internacionalización de una solución de realidad virtual dirigida a la estimulación físico-cognitiva de personas con demencias o trastornos neurocognitivos".

Esta aplicación, explican, cuenta con "múltiples actividades de estimulación adaptadas a los diferentes niveles de deterioro cognitivo y, además, está integrada en una plataforma cloud para el seguimiento y registro de la evolución de los usuarios".

PERSONALIZACIÓN

Según detalla, permite monitorizar los tiempos de reacción, los reflejos, la memoria, la motricidad fina con objetos y "su valor reside en la personalización, al tiempo que ofrece la posibilidad de simular tareas de la vida diaria".

La empresa orientó su proceso de internacionalización hacia Portugal y Singapur, "dos mercados que están apostando por la transformación digital en el ámbito sociosanitario y en la prevención de dolencias neurodexenerativas". En el futuro, avanzan, ha previsto dirigirse a otros países asiáticos como China, Malasia o Japón, donde enfermedades como el alzhéimer o el párkinson están "creciendo exponencialmente".