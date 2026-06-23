Expertos debaten sobre ciberseguridad y tecnología cuántica en unas jornadas en A Coruña

A CORUÑA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de instituciones afiliadas a la red académica y de investigación RedIRIS participan en unas jornadas promovidas por la Universidade da Coruña (UDC) para abordar cuestiones como la ciberseguridad y tecnología cuántica.

Según informa el rectorado, más de 400 personas analizarán a lo largo de tres días cuestiones vinculadas con el entorno TIC o la soberanía digital, entre otros aspectos.

La Facultad de Derecho de la UDC ha acogido este martes el acto inaugural de estas XXXIV Jornadas Técnicas, con la presencia del rector coruñés, Ricardo Cao, y del director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, máximo responsable de la entidad pública del Ministerio para la Transformación Digital y de laa Función Pública.

La misma es la encargada de la gestión de esta red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica.