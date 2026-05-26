El Gobierno indica que queda un 0,6% de la población de Lugo sin 5G y compromete una cobertura total

Intervención del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el Senado para hablar de conectividad en Lugo - CAPTURA/SENADO

LUGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha informado de que la cobertura 5G en la provincia de Lugo alcanza al 99,4% de la población, por lo que queda un 0,6% sin servicio para llegar a la totalidad.

En respuesta a una pregunta del PP en el Senado, el ministro asegura no estar "conforme" hasta que no cumplan "con el 0,6% restante". "No nos conformamos, vamos a por el 100%", ha aseverado.

Esgrime que con el PP en el Gobierno había "60 puntos menos de conectividad". Para dar cuenta de este aumento, el ministro ha exhibido un mapa de Lugo en el que se podía ver la diferencia de cobertura con el Partido Popular y el PSOE en el Ejecutivo.

Así, ha indicado que la cobertura de fibra óptica es del 78,91% en la provincia de Lugo, 46 puntos más que el 32% que había con el PP, dice. "En el caso de la banda ancha era del 51%, hoy es del 87%, 36 puntos", agrega.

Además, defiende que el Gobierno central ha invertido 60 millones en la provincia de Lugo en conectividad desde 2021: 28,6 millones para banda ancha; 21,9 millones para redes activas de 5G y 11,8 millones para otras redes de 5G.

"Falta gente con conectividad, por supuesto", reconoce Óscar López, pero remarca que hay que compararlo con países como Alemania, "con tres veces menos de conectividad". Con todo, compromete "seguir trabajando" para llegar al 100% de cobertura.

Enfrente, el senador popular lucense José Manuel Balseiro denuncia que, "lejos de la propaganda", "cerca de 30.000 hogares" en el rural de Lugo "siguen sin acceso a una conexión digna en pleno año 2026".

El popular advierte de que "miles de familias" del rural gallego "continúan viviendo en un auténtico apagón tecnológico", con vecinos que "siguen sin fibra, cobertura óptica deficiente o sin acceso a Internet".