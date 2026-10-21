Más de 180 expertos abordan en A Coruña el impacto de la digitalización en el ámbito judicial

Ministerio de Justicia - INAUGURACIÓN DE DATAFÓRUM

A CORUÑA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 180 expertos abordan en A Coruña, desde este miércoles y hasta el viernes, el impacto de la digitalización en el ámbito judicial, en el marco del evento anual DATAfórum Justicia 2026 con presencia de más de un millar de asistentes, en su mayoría profesionales del sector jurídico.

Antes de la inauguración, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha subrayado la presencia de universitarios de más de diez universidades de toda España para debatir "cómo utilizar" las nuevas tecnologías.

"Comprobar cómo se usa la inteligencia artificial en nuestros tribunales", ha remarcado en relación a una de las cuestiones que se tratará en un encuentro con presencia de representantes de instituciones y entidades privadas. "Profesionales de distintos sectores con la misma inquietud, cómo fortalecer las instituciones con las nuevas tecnologías", ha remarcado.

A su vez, la alcaldesa herculina, Inés Rey, ha incidido en los "retos que hay" "y cómo aplicar" estos avances "para tener una sociedad mejor". Todo, ha añadido, para conseguir "una mejor cohesión social" y que la tecnología esté "al servicio de los ciudadanos".

El congreso, que es de acceso libre, abordará cuestiones clave para el presente y el futuro de la Justicia, como la aplicación responsable de la inteligencia artificial y otras tecnologías para agilizar este servicio público.

Además del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones Con las Cortes, Félix Bolaños, el programa contará con otros ponentes destacados como José Ignacio Latorre, uno de los mayores expertos mundiales en IA; ; la directora general de IA del Gobierno de España, Aleida Alcaide; o el catedrático en Derecho Procesal, Jordi Nieva. También participarán consejeros de Justicia del Principado de Asturias, Navarra, País Vasco, Galicia y Canarias.

IMELGA

En esta jornada, la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Noemí Morte, ha destacado el papel de los médicos forenses en el auxilio a la Administración de Justicia y en la prevención de problemas de salud.

Noemí Morte ha explicado que entre el 80 y el 90 por ciento del trabajo de los médicos forenses se realiza con personas vivas frente a la imagen asociada a la investigación de muertes violentas y ha incidido en aspectos como las valoraciones relacionadas con la capacidad laboral o lesiones sufridas en accidentes.

DATAfórum Justicia es un evento anual itinerante organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y centrado en la digitalización de la Justicia. En esta edición, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y la Universidade da Coruña, así como con el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía General del Estado.