Más de 60 proyectos se presentan a la primera edición de StarTIC, que se ubicará en el VgoTIC Global HUB

Visita a las obras de este miércoles. - ZONA FRANCA

VIGO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 62 proyectos se han presentado a la primera edición de la incubadora de alta tecnología StarTIC, que se ubicará en el VgoTIC Global HUB de López Mora, en Vigo, cuyas obras avanzan a buen ritmo.

El director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), Javier Collado, ha visitado este miércoles las obras del Edificio 4 del complejo que, una vez finalizadas, acogerá la incubadora.

Liderada por Zona Franca, junto a la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa y el Centro Tecnológico Gradiant, StartTIC está orientada a proyectos de ámbitos estratégicos como el 5G, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la defensa, las comunicaciones avanzadas y otras tecnologías habilitadoras digitales, tal como ha indicado el Consorcio en un comunicado.

"El proyecto nació al amparo de la iniciativa europea y forma parte de la Red de Incubadoras de Alta Tecnología que la Fundación Incyde está promoviendo con el objetivo de reforzar el crecimiento sostenible, la competitividad y la creación de empleo en las pymes", añade.

La incubadora, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, está cofinanciada en un 60% por el Fondo Europeo Feder, tras obtener la subvención gestionada también por Incyde. Acompañado del delegado del Estado, David Regades, y del alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a José García Costas, presidente de la Cámara y de Luis Freire, director General de Gradiant, Javier Collado ha conocido el proceso de las obras en el edificio que salvo su estructura ya está totalmente demolido y que avanza en tiempo y forma.

Una vez cerrada la inscripción, se han presentado hasta 62 proyectos, de los que 30 serán ahora seleccionados por un comité de evaluación. Contarán con tutorías personalizadas, asesoramiento tecnológico, sesiones de capacitación y networking, y acceso a infraestructuras avanzadas, que se desarrollarán de forma temporal en el parque empresarial de Bouzas hasta que esté finalizada la obra de López Mora.

Respecto a los subsectores TIC en que se encuadran, destacan propuestas relacionadas con desarrollo de software (aplicaciones, videojuegos, etc.) y con procesamiento de datos, hosting y en general actividad de portales web. Las propuestas aplican una amplia gama de tecnologías TIC, entre las que sobresale el uso de Inteligencia Artificial (71%), así como sus modalidades generativa y agéntica. También destaca el uso de Tecnologías de confianza y Ciberseguridad (37%) o nuevas tendencias como el Edge computing (21%).

Collado ha destacado que, además de sumarse a las 25 incubadoras de alta tecnología de España, StartTIC pasará a formar parte "de la red más importante de incubadoras de Europa, que están creando empresas, empleo e inversión".

En la misma línea ha hablado Regades, que subrayó "el salto referencial que dará Vigo con este proyecto", ya que reforzará a la ciudad como "nodo tecnológico".

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, recurrió a un paralelismo histórico para subrayar la importancia de StartTIC. "Primero fue el naval, después el automóvil. Hay momentos que definen la historia de una ciudad. Lo que está pasando hoy en Vigo, esta alianza entre entidades públicas y privadas para impulsar la alta tecnología va a definir los próximos 50 años de esta ciudad", ha sentenciado.