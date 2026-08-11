La multinacional Wolters Kluwer compra a la compañía tecnológica viguesa Marosa por 112 millones

VIGO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La multinacional proveedora de soluciones de software y servicios Wolters Kluwer ha comprado a la compañía viguesa especializa en tecnología fiscal Marosa por 112 millones de euros.

Según informan ambas compañías en un comunicado, Marosa se integrará en la división Corporate Performance & ESG de Wolters Kluwer con el objetivo de crear un líder global en el sector de la tecnología fiscal.

El acuerdo, explican, busca aprovechar el crecimiento de la facturación electrónica en Europa y el uso de tecnología fiscal multinacionales a nivel global.

El equipo al completo de Marosa, formado por 120 personas, así como su fundador y consejero delegado, Pedro Pestana da Silva, se incorporará a la multinacional, que reforzará su estructura en Galicia y en España gracias a esta adquisición.

"Marosa mantendrá la cercanía y la calidad de servicio que la han caracterizado desde su fundación, ahora con el respaldo y la escala de un grupo internacional. Los clientes seguirán utilizando los productos y servicios que emplean hoy, que contarán con inversión e innovación continuas", han destacado.

"Wolters Kluwer es una empresa con sede en Europa con la que compartimos valores y una visión de futuro común. Será el entorno adecuado para que nuestro negocio alcance a las mayores multinacionales con ayuda de su estructura global, soluciones complementarias y su gran equipo humano", ha apuntado Pestana da Silva.

Por su parte, la responsable de la división Corporate Performance y ESG de Wolters Kluwer, María Montenegro, ha considerado que es un momento "excelente" para que Marosa se una a Wolters Kluwer, "ya que el mercado está en plena expansión y sus soluciones se integrarán a la cartera de producto, reforzando los servicios que se dan a los clientes y acelerando su capacidad de crecimiento".