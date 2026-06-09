La nueva incubadora de alta tecnología de Zona Franca potenciará 30 proyectos sobre IA, 5G o ciberseguridad

Imagen de la presentación de startTIC. - ZONA FRANCA

VIGO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Zona Franca de Vigo ha acogido este martes la presentación de la primera edición de startTIC, la nueva incubadora de alta tecnología impulsada por Zona Franca para proyectos innovadores vinculados a la inteligencia artificial (IA), al 5G, a la ciberseguridad o a las tecnologías avanzadas.

La iniciativa, liderada por el Consorcio junto con la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y Gradiant, seleccionará hasta 30 proyectos tecnológicos para impulsarlos durante seis meses, con acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas.

Al amparo de la iniciativa europea 'Infraestructuras destinadas a Incubadoras de Alta Tecnología en sectores estratégicos emergentes', el proyecto está cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo Feder del programa operativo plurirregional de España 2021-2027.

En el acto de presentación de esta mañana, la directora de Promoción Económica de la Zona Franca de Vigo, Rosa Eguizábal, presentó los objetivos y oportunidades que ofrece startTIC, "que nace con la vocación de reforzar el ecosistema TIC gallego, favorecer la transferencia tecnológica y apoyar a emprendedores y pymes con soluciones innovadoras", subrayan los impulsores en un comunicado.

"Esta 1ª edición seleccionará 30 proyectos para un programa de incubación intensiva de seis meses, en el que contarán con tutorías personalizadas, asesoramiento tecnológico, sesiones de capacitación y networking, así como acceso a infraestructuras avanzadas", añaden.

El delegado del Estado de la Zona Franca, David Regades, destacó la importancia de este proyecto "porque startTIC es una herramienta para ordenar, conectar y potenciar todo el ecosistema para que genere más actividad, más empresas y más empleo".

"StarcTIC forma parte de la estrategia que desde Zona Franca venimos impulsando para reforzar el papel de Vigo como nodo tecnológico de referencia", ha añadido.

En la misma línea ha hablado el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, quien ha dicho que la incubadora es la "mejor plataforma" de lanzamiento para el avance del sector TIC, pero también para otros sectores donde el componente tecnológico puede ser un vector transversal clave para su crecimiento y competitividad.

Por su parte, el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, señaló que "el lanzamiento de la 1ª convocatoria de startTIC es un paso importante para seguir consolidando a Galicia como un ecosistema TIC competitivo, innovador, capaz de gestar y atraer nuevos proyectos".