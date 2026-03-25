Representantes de la ONU y de la Aesia abordan en el Pazo de Mariñán la gobernanza global de la IA

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participa en una jornada sobre la IA - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), ha acogido una reunión de trabajo entre una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes (ONUDD), que incluye al recién creado Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad, cuya sede mundial estará en Valencia, y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

El encuentro se ha centrado en el fortalecimiento de la cooperación internacional en este ámbito. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha recibido a las delegaciones en una jornada en la que también participaron el director de la Aesia, Alberto Gago; el jefe de gabinete de la Oficina de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales, Quintin Chou-Lambert; y la directora del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad, Ana García Robles.

Durante la reunión, los equipos de Aesia y del Laboratorio de IA para la Humanidad de las Naciones Unidas intercambiaron experiencias y líneas de trabajo con el objetivo de avanzar hacia una inteligencia artificial ética, segura y centrada en las personas.

Aesia presentó sus proyectos en áreas como la alfabetización digital, la monitorización de sistemas de IA y entornos de prueba controlados, así como su papel como primera agencia pública europea dedicada a la supervisión de esta tecnología.

En su discurso, Formoso ha hecho hincapié en que "por primera vez, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas están hablando sobre cómo ordenar el desarrollo de la inteligencia artificial a escala mundial", lo que significa "decidir qué reglas regirán una tecnología que ya está presente en la vida cotidiana y que ha sido definida como la electricidad del siglo XXI, debido a su capacidad para transformar todos los ámbitos de la sociedad".

El presidente provincial también ha destacado que "pocos temas afectarán más nuestro futuro que la implementación de la IA" y ha advertido que es una tecnología que "está cambiando muchas cosas a la vez y además lo está haciendo muy rápidamente". "Por encima de las personas e intereses económicos tendrá que estar el interés general", ha dicho para alertar, además, del "esclavismo tecnológico".