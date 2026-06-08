La Xunta convocará 3 millones en ayudas para la transformación digital y la ciberseguridad de pymes

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas, dotadas con 3 millones, para impulsar la transformación digital de pymes, con apoyos a actuaciones de ciberseguridad, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa de la Consellería de Economía e Industria, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), busca implantar soluciones tecnológicas avanzadas para que las empresas mejoren su competitividad y eficiencia.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las pymes y autónomos con centro de trabajo en Galicia. Los proyectos subvencionables incluyen actuaciones de: digitalización y automatización de procesos, implantación de sistemas de gestión integral, desarrollo de interfaces y canales digitales de relación con clientes y proveedores, mejora de la función logística, proyectos de ciberseguridad o soluciones tecnológicas orientadas a la medición y seguimiento de indicadores de sostenibilidad ASG.

Las empresas podrán recibir un anticipo automático del 80% de la subvención sin necesidad de constituir garantías.

Desde 2018, el programa ha apoyado a 1.421 proyectos de autónomos y pymes con 28,55 millones de euros en ayudas que movilizaron más de 70 millones de euros en inversiones.

10 MILLONES PARA MANTENIMIENTO DIGITAL DE LA XUNTA

Por otra parte, el Consello ha aprobado un acuerdo marco para contratar el material necesario para mantener la infraestructura digital que conecta todos sus servidores y dispositivos tecnológicos de comunicaciones, con una inversión de unos 10,5 millones de euros.

Supondrá contratar el material que permita adaptar los cables al incremento en el uso de las tecnologías digitales y de los dispositivos conectados en los 3.000 centros corporativos.

Los cables estructurados son el soporte físico de la red multiservicio de la Xunta que integra voz, datos y vídeo y garantizan el funcionamiento de todos los servicios digitales que presta la Administración autonómica .

A este acuerdo marco podrán adherirse entidades locales, universidades y el conjunto del sector público gallego.

AULAS CEMIT

En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha sido informado de las asignaciones a los 59 municipios que integran las aulas Cemit de formación digital.

La Xunta destina más de 700.000 euros, en el marco del convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Las aulas Cemit son usadas por más 130.000 personas.