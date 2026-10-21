Xunta reivindica liderazgo en tecnología cuántica en el lanzamiento de un proyecto europeo que coordina Galicia

El conselleiro de Educación, en el lanzamiento del proyecto sobre tecnologías cuánticas - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta reivindica que Galicia "lidera el desarrollo de las tecnologías cuánticas en Europa" coincidiendo con el acto de lanzamiento de un proyecto europeo que coordina la comunidad autónoma.

En concreto, la iniciativa se denomina 'Equivalemt', y a su "pistoletazo de salida" este miércoles en Santiago han asistido representantes de las 19 entidades de nueve países europeos que forman parte del consorcio que coordina Galicia, así como agentes del ecosistema gallego de cuántica.

Por su parte, la Consellería de Educación destaca que el denominado valle europeo de innovación cuántica "liderado por Galicia" destinará 7,5 millones de euros a proyectos de pymes, 'startups', 'hubs' tecnológicos y centros de conocimiento que apliquen estas tecnologías.

Entre las múltiples aplicaciones de estas tecnologías, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación previas al acto, ha resaltado la ciberseguridad y la industria alimentaria.

"GRAN REVOLUCIÓN"

El proyecto europeo 'Equivalemt' ('European Quantum Innovation Valleys as Strategic Emerging Technology') promueve en concreto la colaboración entre regiones para acelerar el desarrollo de estas tecnologías y su llegada al mercado.

Rodríguez, acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, ha agradecido a los agentes de innovación procedentes de Italia, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Francia, Rumanía, Austria y Alemania, además de España, su presencia en la comunidad para "comenzar un trabajo conjunto que sin duda marcará un antes y un después en el mapa de las tecnologías cuánticas en Europa".

"Estamos en la antesala de una gran revolución tecnológica y tenemos que estar preparados, con profesionales y equipamiento. Por eso nuestra apuesta por la ampliación del Cesga y la fábrica de IA, que permitirán sacar máximo rendimiento a esta tecnología", ha subrayado. "El futuro de una sociedad se desarrolla hoy", ha proclamado.

'Equivalemt' cuenta con un presupuesto total de 14,3 millones de euros hasta 2031, cofinanciados por la Comisión Europea a través del programa 'Horizonte Europa'. De ese total, 7,5 millones se destinarán a una de las principales medidas del proyecto: convocatorias de ayudas para iniciativas que apliquen tecnologías cuánticas a las que podrán concurrir pymes, startups o centros de conocimiento de las regiones participantes.