Constituidas mesas de diálogo social transfronterizo en los sectores del textil y la industria 4.0

Publicado 25/12/2018 19:04:00 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presidido la constitución de las mesas del diálogo social tranfronterizo en los sectores textil y de la industria 4.0, una actuación que forma parte del proyecto europeo Gemcat que lidera la Administración autonómica.

De ello ha informado la Consellería de Economía en un comunicado, en el que explica que este proyecto cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros repartido entre seis socios y tiene como objetivo la creación de un marco favorable para la generación de empleo transfronterizo de calidad.

La iniciativa se cofinancia a través del programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (Poptep) y en ella participa Portugal --a través de la Universidad do Porto y CIM Alto Minho--, Castilla y León y Extremadura.

Según ha explicado el departamento que dirige Francisco Conde, las mesas de diálogo constituidas congregaron a representantes sindicales, confederaciones empresariales, autoridades laborales y socios de proyecto con el objetivo de abordar los temas de actualidad en los sectores textil y de la Industria 4.0 en el eje transfronterizo.

En concreto, presididas por la secretaria xeral de Empleo, Covadonga Toca, estas contaron con la participación, por la parte gallega, de representantes de UGT, CC.OO, CIG y de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Por la parte lusa, han asistido miembros de la Autoridade para as Condições de Trabalho; el Instituto de Formaçao Profissional (IFP); la Associação Empresarial de Portugal (AEP); la Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL); la União de Sindicatos do Porto (CGTP); y por los socios del proyecto, la Universidade do Porto y CIM Alto Minho.