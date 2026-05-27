El 061 atendió 187.000 emergencias y más de 414.000 llamadas ciudadanas en lo que va de 2026

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto al director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez, inaugura la XVIII Xornada sobre a Urxencia e a Emerxencia. Novedades en Reanimación Cardiopulmonar - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este miércoles la labor del 061 de Galicia que, en lo que va de año, ya ha dado respuesta a 187.000 emergencias y más de 414.000 llamadas de la ciudadanía, movilizando más de 128.000 recursos e interviniendo en casi 3.300 accidentes de tráfico.

El responsable sanitario, acompañado del director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez, ha intervenido en la inauguración de la XVIII Xornada sobre a Urxencia e a Emerxencia. Novedades en Reanimación Cardiopulmonar.

Gómez Caamaño considera que el trabajo del 061 va "mucho más allá" de la atención inmediata, ya que, "además de salvar vidas, desarrolla una enorme función social a través de la formación, de la prevención y de la concienciación ciudadana".

Con motivo además del Día Internacional de las Urgencias y las Emergencias, el conselleiro ha remarcado también que su departamento lleva años reforzando la capacidad de las urgencias de los hospitales y

potenciando el papel del 061 para responder a las necesidades asistenciales del conjunto del territorio.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno gallego ha reclamado "insistentemente" ante el Ministerio de Sanidad la necesidad de creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y, "por fin, este año Galicia cuenta con los primeros seis MIR formándose en esta especialidad".

PROGRAMAS PIONEROS

En su intervención, tal y como recogen en un comunicado, el responsable sanitario ha citado otros programas como el de RCP na Aula, en colaboración con la Consellería de Educación, con la que ya se formaron más de 102.000 alumnos.

También se ha referido al Acude e Axuda, registro de voluntarios formados en soporte vital básico y manejo de desfibriladores con 555 personas inscritas, así como el registro existente en la APP Sergas Móbil, en el que se encuentran localizados todos los desfibriladores externos semiautomáticos existentes en Galicia, un total de 3.625.

Además, ha avanzado que desde la consellería quieren incorporar nuevos instrumentos y programas innovadores al 061 como la RCP-ECMO técnica, "con unos resultados muy prometedores que puede convertirse en el futuro de la RCP", siendo Urxencias Sanitarias de Galicia el único servicio de España que cuenta con este recurso. Asimismo, ha incidido en la necesidad de crear nuevos espacios cardioprotegidos.