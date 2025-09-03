El 10% de los grados de las universidades públicas gallegas arrancarán el curso con plazas libres

Archivo - Estudiantes en los pasillos de la Universidad el día que comienzan los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023 en Galicia, en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, a 6 de junio d - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso arrancará este lunes, 8 de septiembre, en las tres universidades públicas gallegas --Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo-- con el 10% de los grados sin cubrir las plazas de nuevo ingreso.

En concreto, de las 194 titulaciones que ofertan entre las tres, han quedado completas 175 tras el sexto y último llamamiento ordinario que ha efectuado este miércoles la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Los estudiantes que hayan sido convocados en este sexto corte tendrán de plazo de este jueves a las 00.01 horas hasta las 23.59 del viernes para formalizar la matrícula. Ya no habrá más llamamientos, al menos de esta manera, pero sí se intentarán cubrir las vacantes durante las primeras semanas del curso.

Con el secto llamamiento, en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ya solo hay hueco en 13 carreras. De todas estas, son cinco en las facultades de la capital gallega: Ciencia Política y de la Administración, Filología Clásica, Historia del Arte, y Geografía y Ordenación del Territorio.

Las otras ocho son en el campus de Lugo: Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y del Medio Rural, Ingeniería de Productos Químicos Industriales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Paisaje, Gestión Cultural (presencial y virtual) y el Grado Abierto 5USC Ingenierías.

En la Universidade de Vigo (UVigo) son 11 las titulaciones que arrancarán el curso sin cubrir todas sus plazas. Cuatro de ellas se imparten en la ciudad olívica: PARS Telecomunicaciones, Traducción e Interpretación de español a francés, Traducción e Interpretación de gallego a inglés, y Filología Aplicada en Gallego y Español.

A mayores, empezarán el curso sin completar las plazas una titulación en Pontevedra --Ingeniería Forestal-- y seis en Ourense --Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Turismo y los dobles grados en ADE e Ingeniería Informática, y en Ingeniería Agraria e Inteligencia Artificial--.

En cuanto a la Universidade da Coruña (UDC), quedan sin completar su oferta seis grados: en la ciudad herculina, Estudios Lingüísticos y Literarios en Español, en Gallego-Portugués y en Inglés, Sociología y la modalidad 'online' de Turismo; y en Ferrol, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Gestión Digital de Información y Documentación.