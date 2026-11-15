El 112 Galicia registra más de 130 incidencias por las fuertes lluvias, entre ellas el derrumbe de un tramo de carretera

Las fuertes llueves causan el derrumbe de un puente y un tramo de carretera en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), a 15 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE VILAMARTÍN

Un desprendimiento de tierras y piedras de un terraplén en Quiroga (Lugo) obligó a detener la circulación ferroviaria

OURENSE / LUGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha atendido en lo que va de domingo un total de 133 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias registradas en una gran parte de Galicia, que incluyen hasta 33 inundaciones en calles y carreteras. Uno de los episodios más graves lo ha registrado Vilamartín de Valdeorras (Ourense), donde se ha derrumbado un puente junto a un tramo de la OU-0807.

Esta carretera conecta Vilarmartín y San Vicente de Leira, un núcleo de cuatro viviendas que linda con la provincia de León y que ha quedado incomunicado al estar cortada también la carretera que lo une con O Mazo. Según la central de emergencias, el colapso del puente de Baxeles se debe a la acumulación de vegetación en el río Caborco de Ventín.

Hasta el lugar acudieron distintos medios y recursos del Ayuntamiento y de la Diputación, cuyos técnicos están supervisando el terreno tras la presión del agua acumulada. Los trabajos se centran en garantizar la seguridad en la zona y estudiar la respuesta técnica más urgente.

También los miembros del GES de Valdeorras comprobaron los daños y, por el momento, descartan que haya peligro para la población. No obstante, verificarán los puentes restantes río abajo. Además, la Diputación está en contacto con los servicios de emergencias para que los vecinos tengan garantizadas sus necesidades.

CORTE FERROVIARIO EN QUIROGA

Por otra parte, en Quiroga (Lugo), concretamente en Freixeiro, se produjo un desprendimiento de tierra y piedras de un terraplén que parte de la vía del tren hacia la carretera local. Según el 112, la inseguridad en la zona motivó el corte da circulación ferroviaria y un tren con siete pasajeros quedó parado. "Ahora, el convoy retrocedió y siguió camino hacia Monforte", aseguró en un parte actualizado a las 15.00 horas.

El Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) ha avisado, a través de sus redes sociales, de la interrupción de la circulación entre Freixeiro y la estación de San Clodio-Quiroga, ubicada en Ribas de Sil, por este motivo. Además, ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Aparte de lo acontecido en estas localidades, en el municipio pontevedrés de O Porriño, el viento desprendió una chapa, que batió contra un coche, y, en Pontevedra, se inundó el centro deportivo de la Praza da Constitución.

MÁS DE 130 INCIDENCIAS

Ninguna de las incidencias gestionadas hasta ahora ha causado daños personales. Estas 133 fueron contabilizadas por el 112 Galicia entre la medianoche y las 13.00 horas de este domingo. En cifras, se notificaron 30 por la acumulación de agua en calles y carreteras, 20 por caída de árboles, 13 por desprendimientos de tierra y piedras y hasta ocho por inundaciones en viviendas, bajos y garajes.

En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra acumuló el mayor número de intervenciones, con 69; seguida de A Coruña, con 34; Ourense, con 20, y Lugo, con 10. Sobre los ayuntamientos más afectados, en A Coruña, fueron Noia y Santiago; en Pontevedra, A Estrada, Moaña, As Neves, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Vigo y Vilagarcía de Arousa; en Ourense, Ourense y Vilamartín de Valdeorras; y, en Lugo, Quiroga y Sarria.

ALERTA NARANJA EN EL INTERIOR DE PONTEVEDRA

Todo ello ha acontecido en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta naranja para el interior de Pontevedra, que permaneció bajo este aviso hasta las 17.00 horas de esta tarde. A estas horas, el organismo estatal no mantiene alertas meteorológicas en ningún municipio gallego.

Ante el riesgo de desbordamientos, la Xunta activó el Plan Inungal para el control y seguimiento del nivel de caudal de los ríos. Durante la mañana, se observó el comportamiento al alza de los cauces del Baltar, en Sanxenxo; Mougás, en Oia, y Caldo, en Lobios.