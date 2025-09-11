El 112 registra una treintena de accidentes durante este jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha registrado durante este jueves unos 30 accidentes en las carreteras gallegas aunque, en su mayoría, sin daños personales.

Según explican, desde las 14.30 horas, el Centro Integrado ha contabilizado un total de 34 accidentes. En ocho de ellos, alguna de las personas implicadas ha necesitado asistencia sanitaria.

Destacan una colisión múltiple con cuatro turismos y un autobús de línea sin pasajeros a bordo, que dejó dos heridos en el kilómetro 232 de la N-525, en San Cibrao das Viñas.

El servicio alertó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, al GES de Pereiro de Aguiar y a los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el lugar, los medios confirmaron el número de vehículos y señalaron que dos personas que viajaban en coches diferentes fueron evacuadas en ambulancia.

Además, minutos antes de las 14.30 horas se produjo un choque entre un coche y un camión en la AG-11, a su paso por el kilómetro 27 en dirección a Ribeira (Lampón, Boiro).

Allí, una persona ha necesitado asistencia sanitaria y los servicios de emergencias tuvieron que cortar el carril interior durante las tareas de limpieza de la vía.

Participaron el 061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, Protección Civil y los operarios de mantenimiento de la autovía.