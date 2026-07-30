Abanca y Conxemar renuevan su alianza para impulsar la 27ª edición de la feria en Vigo

El director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas y Pymes de ABANCA, Víctor Casal, el presidente de Conxemar, Eloy García, y el director de ABANCA Mar, Javier Fraga. - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Abanca y Conxemar, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos Pesqueros y Acuícolas, han renovado su alianza para impulsar la 27ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar, que se celebrará en Vigo del 6 al 8 de octubre.

El acuerdo ha sido ratificado en la sede de la entidad bancaria en la ciudad olívica por el consejero delegado de Banca Corporativa, Empresas y Pymes de Abanca, Víctor Casal, y el presidente de Conxemar, Eloy García.

Con esta firma, la entidad mantiene su posición como patrocinador clave del evento, reforzando su apoyo institucional y comercial a través de su unidad especializada Abanca Mar.

El convenio tiene como objetivo principal ofrecer soluciones conjuntas a los desafíos actuales de la cadena de valor del sector pesquero. Entre las prioridades establecidas destacan el crecimiento sostenible, la inversión en digitalización, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos empresariales y el relevo generacional.

Asimismo, el acuerdo contempla el apoyo financiero para la renovación de la flota, la gestión de los flujos de capital circulante y la respuesta a la estacionalidad en la compra de materias primas.

Para esta nueva convocatoria, Abanca contará con un stand propio donde un equipo de profesionales de Abanca Mar ofrecerá asesoramiento personalizado en materia de financiación especializada, seguros y servicios orientados a la internacionalización de las empresas del sector.