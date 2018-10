Abel Caballero, sobre O Marisquiño: "Es vergonzoso el pacto de Villares con Feijóo y lo desautoriza para ser oposición"

Publicado 30/09/2018 13:58:37 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha arremetido contra el portavoz de En Marea, Luis Villares, al que ha acusado de establecer un "vergonzoso pacto" con el presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para investigar el accidente de O Marisquiño, que lo "desautoriza para ser oposición para siempre".

"El señor Villares tiene que responder delante de toda Galicia, porque hizo un pacto con la derecha dura de Feijóo para investigar el hundimiento de un muelle de Vigo con el único objetivo de intentar erosionar al alcalde de Vigo", ha manifestado este domingo Abel Caballero, en respuesta a las declaraciones el sábado de Luis Villares en las que le pedía "no frivolizar" y aceptar una investigación municipal sobre el derrumbe en el festival de O Marisquiño.

El alcalde de Vigo ha acusado a Villares de "encontrarse muy cómodo pactando con el PP, el PP más duro de Feijóo, contra el alcalde de Vigo", y le ha replicado que "la ciudad rechaza frontalmente todo lo que tenga que ver con Villares y En Marea, y con Feijóo", y agrega de que el líder del partido instrumental "quiere usurpar la autonomía municipal llevando al parlamento cuestiones que son exclusivas del Ayuntamiento".

"Es vergonzoso el pacto de Villares con Feijóo y lo desautoriza para ser oposición para siempre, nos recuerda a pactos del Bloque con el PP en Vigo, contra el Partido Socialista de Vigo y ya nunca más va a poder hacer de oposición a Feijóo, porque es un farsante en manos de Feijóo", ha añadido Abel Caballero.

En esta misma línea, ha cuestionado la objetividad de la comisión de investigación que abordará en el Parlamento el accidente ocurrido en O Marisquiño. "¿Pero alguien cree que nos vamos a fiar del Bloque, de Mareas y del PP en una comisión presidida por el PP y con mayoría absoluta del PP en el Parlamento, hablando objetivamente de Vigo?. Siempre van a estar intentando hacer desgaste político", ha añadido.

En este contexto, Abel Caballero "recomienda" a Villares que impulse investigaciones en Ayuntamientos de su color político o en torno a temas importantes que puedan afectar a Feijóo, aunque puntualiza que no podrá hacerlo porque no repetirá como portavoz de En Marea. "Todos sabemos que Villares no va a repetir como portavoz de En Marea, fue un pésimo candidato y un desastre de candidato contra Feijóo y su inactividad para hacer oposición le permite a Feijóo continuar sin un solo rasguño", ha agregado.

Así, le insta a "que trate de llevar adelante a su partido y escuche mucho a Beirás, que preste atención a lo que le dicen, que a lo mejor así aprende algo".

El regidor olívico también se ha mostrado crítico con la postura de En Marea en torno a la problemática del agua en Vigo, calificado de "ignorancia total" las afirmaciones de Villares. "Su posición en contra de que Vigo tenga agua raya la estulticia, es de una ignorancia total, la pérdida de agua desde la presa de Eiras hasta Vigo (...) no llega al 1%, que en términos reales es cero", y añade que "cuando dice que se pierde el 30% dónde están los datos que lo avalan, o hace demagogia porque no quiere que Vigo tenga agua".

"Lo vamos a resolver nosotros", ha zanjado Abel Caballero, antes de concluir que Villares "intentando ocupar la autonomía municipal" "es una vergüenza que llevará siempre con él, un político incapaz de hacer oposición a Feijóo, intenta hacer oposición al alcalde de Vigo, pero esto le será más difícil, en el Marisquiño hay una jueza que está investigando".