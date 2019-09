Abel Caballero reafirma su disposición a repetir como presidente de la FEMP

Actualizado 03/09/2019 14:34:43 CET

Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). - PAULA JUSTO-EUROPA PRESS

VIGO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha reiterado este martes su disposición a repetir como presidente del órgano municipalista, aunque ha precisado que la decisión es de su partido.

En una rueda de prensa, y a preguntas de los medios, Caballero ha afirmado que le "gustaría" seguir al frente de la FEMP, como ya había manifestado la misma noche electoral del pasado 26 de mayo, en la que se convirtió en el alcalde más votado de las grandes ciudades de España (con un 67,6 por ciento de apoyos y 20 concejales de los 27 posibles).

"Me gustaría (repetir), pero eso lo decide el PSOE, que tiene que designar a una persona candidata. Yo respetaré la decisión", ha recordado, al tiempo que ha afirmado que su partido "aún no decidió" al respecto, y dicha decisión "no fue tratada" en la reunión de la Ejecutiva celebrada esta semana.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrará su próximo Pleno, máximo órgano de gobierno, el día 21 de septiempre en Madrid con la mirada puesta en la renovación de las competencias y la financiación.

En el Pleno, del que forman parte todos los socios de la federación y que se reúne cada cuatro años (tras las elecciones municipales y la constitución de los ayuntamientos), se marcarán las líneas de trabajo del mandato 2019-2023 y se elegirá a los miembros de los órganos de gobierno para esta etapa.

En esa sesión se reunirán las Comisiones (cuatro en total) que debatirán las resoluciones propuestas por la FEMP, aportarán sus enmiendas y, finalmente, darán su aprobación a las que serán las líneas maestras de los próximos cuatro años de trabajo de la Federación.