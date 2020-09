El abogado del 'rey de las orquestas' asegura que las cantidades que le imputa la Agencia Tributaria son "inverosímiles"

PONTEVEDRA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el conocido como 'rey de las orquestas en Galicia' encara su recta final. Este lunes la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha retomado la vista oral con el testimonio de los peritos, y el próximo jueves se presentarán las conclusiones y los informes finales de las partes.

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ya ha adelantado su intención de mantener su petición de condenas que suman 14 años de prisión y multa 21,6 millones de euros para Ángel Martínez Pérez "Lito".

En concreto, está acusado de ser el presunto autor de varios delitos contra la Hacienda Pública en materia de tributación del impuesto de sociedades, otros dos delitos relacionados con la tributación del IVA y dos delitos más por la tributación del IRPF, todo ello relativo a los ejercicios de 2011 y 2012. En el banquillo de los acusados además de Ángel Martínez Pérez se sienta Javier Arca en representación procesal de la empresa Representaciones Lito.

En la sesión de este lunes los peritos de la defensa han insistido en que "las orquestas eran grupos de músicos que se juntaban para tocar pero que no estaban organizados como empresas", por lo que no tenían CIF, ni estaban dados de alta fiscalmente, carecían de personalidad jurídica y, por lo tanto, no podían emitir ni recibir facturas.

Se contrataban por parte de las comisiones de fiestas, de los concellos o la propia Xunta de Galicia en un régimen laboral especial, conforme a lo que exigía en aquel momento la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Los peritos han insistido en que no estaban sujetas a la imposición indirecta, es decir, al IVA.

Según se ha recordado por parte de los peritos, la Agencia Tributaria a partir del año 2015 inicia una campaña para dar de alta de oficio a las orquestas para considerarlas como empresas pero este proceso, según han argumentado, no tuvo efectos hasta el año siguiente y "no retroactivamente".

Para el abogado de la defensa, Carlos Seoane, "esta es una de las claves de este proceso". El letrado de la defensa también ha argumentado que "Ángel Martínez no tenía capacidad ni para influir en las decisiones que tomaba la Seguridad Social ni los ayuntamientos ni la Agencia Tributaria, ni con las aseguradoras, ni con la SGAE, ni con los jueces de lo social, ni del ámbito civil que aplicaban esta normativa".

Por lo que concluye que la tesis por la que Hacienda acusa a Lito "es absolutamente irreal".

La Agencia Tributaria considera que Lito vendía un espectáculo "llave en mano" por lo que le imputan todos los ingresos de las 76 orquestas que él representaba, sin embargo, su defensa insiste en que "sólo cobraban una comisión, eran meros intermediarios".

Pero además, en el supuesto de que así fuera la defensa ha señalado que están girando unos impuestos que "en sociedades representa un 200% más y en IVA un 700% más, es decir, son unas cifras absolutamente inverosímiles".

En su informe final, el abogado de la defensa también argumentará en contra de la entrada y el registro al considerar que fue "desproporcionada y sin ningún tipo de control ni de garantía" y lo respaldará con una sentencia de un juzgado de lo Penal confirmada por la Audiencia Provincial que ha anulado ese registro.

"Eso supondría la eliminación de la prueba y de las que estén conectadas en relación con la documental que se haya incautado en ese registro", explicó Carlos Seoane.