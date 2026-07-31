El activista propalestino Bruno Lopes pedirá de nuevo el archivo de la causa contra él por un supuesto delito de odio

Decenas de personas se concentraron frente a los Juzgados de Ferrol contra la causa abierta a Bruno Lopes por un supuesto delito de odio, a 31 de julio de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS

FERROL, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El activista propalestino Bruno Lopes ha declarado este viernes en los Juzgados de Ferrol en relación con una denuncia iniciada de oficio por la Guardia Civil, en la que apreciaba "antisemitismo" y un posible delito de odio. Estaba basada en tuits publicados en 2024 en sus redes sociales en el marco de los ataques del Estado de Israel a Gaza y llevó a la incoación de diligencias judiciales, que el investigado pedirá que se archiven.

"Espero que la causa quede archivada, como en un primer momento hizo el propio juez instructor, explicando muy bien en un auto dirigido a la Fiscalía la diferencia entre antisionismo y antisemitismo", ha asegurado minutos antes de entrar a declarar y con el apoyo de decenas de personas convocadas por el colectivo Mar de Lumes, al que él pertenece. Desde ahí, ha avanzado que su abogado solicitará el fin de la causa "tan pronto" declare.

Bajo el lema 'Antisionismo é antisemitismo', los presentes, entre los que estaba el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, han protestado contra la causa abierta a Lopes. Este ha lamentado que, pese a que el juez instructor decidió en mayo de 2025 su archivo, la Audiencia Provincial, a instancias de la Fiscalía, la haya reactivado.

De hecho, esta declaración judicial estaba inicialmente prevista para el viernes 10 de marzo. Fue aplazada debido a que el investigado interpuso un recurso de apelación que solicitaba el cierre de la causa a la Audiencia Provincial, que finalmente desestimó su petición. Esto derivó en que Lopes haya declarado este 31 de julio.

De forma general, en los tuits pedía la "desutrcción del Estado sionista". Por ejemplo, uno de ellos dice: "Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocido más permitido por la llamada comunidad internacional".

"NUEVO MONTAJE POLICIAL"

En este contexto, Bruno Lopes ha asegurado que su declaración es consecuencia de "un nuevo montaje policial que se enmarca en una estrategia de criminalización de quien da voz a la causa palestina y se atreve a denunciar las políticas de exterminio del gobierno de Netanyahu en la Gaza ocupada".

El activista ferrolano ha calificado de "infame" el atestado policial por "confundir deliberadamente los conceptos antisionismo y antisemitismo, mezclando a la comunidad judaica y su religión con una ideología racista, colonial y supremacista como la sionista".

"Resulta profundamente llamativo que las redes sociales estén llenas de perfiles sionistas que celebran el asesinato de miles de niños, la destrucción de Gaza y la limpieza étnica y que la Guardia Civil centre su actividad en la monitarización de cuentas antisionistas. Es moralmente inaceptable que se dediquen recursos policiales a vigilar la actividad pública de personas solidarias con el pueblo palestino", ha censurado.