Un acusado de estafar a dos personas con falsos alquileres de piso en Vigo se enfrenta a 4 años y medio de cárcel

VIGO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de estafar a dos personas con falsos alquileres de pisos en Vigo se enfrenta a una pena de 4 años y medio de prisión, y será juzgado este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado contactó con una mujer en febrero de 2024, sabiendo que ella estaba buscando una vivienda en Vigo, y le ofreció el alquiler de un piso por 600 euros mensuales. La víctima aceptó y le ingresó 600 euros en concepto de reserva, ya que la vivienda estaba siendo supuestamente reformada y no podría ocuparla hasta el mes siguiente.

Cuando llegó el momento, el acusado puso excusas para que la mujer no pudiera acceder al piso, y le pidió otros 600 euros con el pretexto de que tenía que inscribir la vivienda en un registro de alquileres de la Xunta. Poco después, le pidió otros 220 euros en concepto de seguro de alquiler.

La víctima no pudo nunca acceder al piso y tampoco recuperó su dinero. Además, la estafa le ocasionó graves perjuicios, ya que tuvo abandonó la vivienda en la que estaba con la confianza de que conseguiría alquilar el otro piso.

De este modo, se vio obligada a trasladarse a vivir con una amiga en Salceda de Caselas, a pesar de que su puesto de trabajo estaba en Vigo, y para hacer frente a los gastos que le ocasionó el acusado tuvo que pedir un préstamo.

El procesado estafó supuestamente también a otro persona, que le contactó tras ver el anuncio del alquiler de un piso en una página web. En ese caso, también le reclamó dinero en concepto de reserva porque el piso estaba "en obras" y el perjudicado le ingresó 700 euros, aunque nunca pudo entrar en la vivienda ni recuperó ese dinero.

Por estos hechos, la Fiscalía lo considera autor de un delito continuado de estafa agravada y pide que sea condenado a 4 años y medio de prisión. Igualmente reclama que se le imponga una multa de 3.960 euros. Subsidiariamente, pide una condena por estafa, y una pena de 6 años y 10 meses de cárcel.

En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público pide que indemnice a la mujer en los 1.420 euros que le estafó, más otros 1.500 euros por daños morales; y que compense al otro perjudicado con 700 euros.