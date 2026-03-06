Los acusados por el alijo de 3.000 kilos de cocaína del buque 'Simione' se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel

VIGO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge entre el 9 y el 13 de marzo, el juicio contra los acusados de organizar el transporte de casi 3.000 kilos de cocaína a bordo del pesquero 'Simione', que fue interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022 cuando se dirigía a las costas gallegas.

La Fiscalía pide penas de entre 11 años y medio y 13 años de cárcel para el armador del buque, y los tres tripulantes del 'Simione', como presuntos autores de un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad de droga, el uso de una embarcación y por la actuación de una red delictiva internacional.

Según se recoge en el escrito de acusación pública, el armador del pesquero, Pablo G.F. organizó el transporte de ese cargamento de droga y la salida del barco, con bandera angoleña, desde Luanda, con los acusados José Antonio C.R. y el angoleño P.M.M. entre los tripulantes. El 'Simione' llegó a Dakar (Senegal) el 1 de diciembre, donde estaba esperando el armador.

En Dakar, Pablo G.F. coordinó con los otros dos acusados el repostaje del buque y la incorporación de otro tripulante, José Javier F.V. Poco después, el barco zarpó rumbo a un punto al suroeste de Cabo Verde, donde cargó la cocaína, para dirigirse a costas españolas.

Durante toda la travesía, el armador estuvo en contacto con José Antonio R.C., a quien iba dando indicaciones sobre el rumbo y de quien recibía información acerca del viaje y de las condiciones del barco. Además, la Fiscalía sostiene que los tres tripulantes, tanto los dos gallegos como el angoleño, eran conocedores del fin ilícito de esa travesía.

El 18 de diciembre de 2022 se produjo el abordaje por parte de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Durante el registro, los agentes encontraron en la cubierta principal y en la bodega un total de 115 fardos que contenían 2.949 paquetes de cocaína. En total, el 'Simione' transportaba 2.866,52 kilos de cocaína, con una pureza del 77,3 % y un valor estimado en el mercado negro de casi 107 millones de euros.

El armador del barco fue detenido en tierra y en el registro de su domicilio de Vigo se intervinieron varios dispositivos electrónicos, discos duros, documentación relativa al 'Simione', teléfonos móviles y tarjetas SIM.

Por otra parte, la Fiscalía también formula acusación contra una quinta persona, A.R.E., por un delito de tráfico de drogas, ya que las investigaciones de la Guardia Civil permitieron conocer su actividad de "acopio y lucrativa distribución en el mercado ilícito de estupefacientes".

En su caso, los agentes registraron su domicilio en Ponte Caldelas y una nave en Vilagarcía. En total, se incautaron de casi un kilo de cocaína, más de un kilo de heroína, resina de hachís, varios teléfonos y tarjetas SIM, básculas de precisión, libretas con anotaciones y unos 6.280 euros en efectivo.

El ministerio público solicita para Pablo G.F. la pena de 13 años de cárcel; para José Antonio C.R. pide 11 años y 9 meses de cárcel; para José Javier F.V. y P.M.M. pide 11 años y medio de prisión; y para los cuatro, el pago de multas que suman, en cada caso, 636 millones de euros.

En el caso de A.R.E., la Fiscalía pide una condena de 8 años y medio de cárcel y el pago de una multa de 940.000 euros.