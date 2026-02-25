Aena invertirá más de 200 millones en los aeropuertos gallegos entre 2027 y 2031

Archivo - Varias personas con maletas, en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 24 de julio de 2025, en Madrid (España). Solo el Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) prevé desplazar 342.000 pasajeros en estos días, co - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, con una inversión prevista de cerca de 13.000 millones en toda España. Del total, más de 200 millones son para los tres aeropuertos gallegos. Además, supondrá una subida media anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero en el país --que depende en función del tamaño de la terminal--.

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión total prevista por Aena para el quinquenio 2027-2031 es de 107,9 millones de euros, más del doble de los 41,5 millones de los cinco años anteriores.

En Santiago está previsto: actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (adecuación sistema PCI, reforma de viales y urbanización, elementos electromecánicos, cubiertas y climatización de prepasarelas, renovación de aseos y solados); actuaciones en campo de vuelo y plataforma (renovación 400Hz y AC, instalación de pasarela, adecuación plataforma P3 y P4, separadores de hidrocarburo, sistema de distribución de agua potable); mejora de la seguridad (vallado perimetral, renovación pasillos antirretorno); incremento de la seguridad operacional (regeneración de pista, pavimentos de rodadura); sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo); renovación y mejora de sistemas eléctricos (sistema SAI, mejoras en central eléctrica); simulador de fuego y ampliación de aparcamientos.

Para estas inversiones Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

A CORUÑA

La inversión para el quinquenio en A Coruña es de 50 millones de euros, más del doble de los 21,9 millones del lustro anterior.

Están previstas: actuaciones en terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen; nuevo edificio SEI y cocheras; así como actuaciones en campo de vuelo y plataforma (urbanización zona aviación general, aumento del ancho de la franja, mejora en ayudas visuales).

Aena ha propuesto un incremento medio de 25 céntimos en A Coruña, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

VIGO

La inversión propuesta por Aena para el próximo lustro en el aeropuerto de Vigo es de 49,4 millones de euros, casi idéntica a los 49 millones del lustro anterior en la que se ha ejecutado la regeneración profunda de pista.

En Vigo está previsto: actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, reforma zona de autobuses, señalética, depósitos agua potable y contraincendios, renovación SAI); actuaciones en campo de vuelo y plataforma (mejoras en vial lao aire, accesos aviación general, renovación 400Hz); mejora de la seguridad (vallado perimetral y equipamiento de seguridad); incremento de la seguridad operacional (ampliación de franja); mejoras en aparcamiento; sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo); así como simulador SEI

Aena propone en Vigo un aumento de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.