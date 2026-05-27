El aeropuerto de Santiago reabre este jueves después de 35 días de obras en la pista

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro retomará su actividad este jueves tras haber permanecido cerrado durante 35 días para la ejecución de obras de mejora en su pista de vuelo. Según los plazos estipulados en el calendario inicial, las actuaciones han finalizado en el tiempo previsto, lo que permite recuperar la operatividad habitual de la infraestructura compostelana.

El proyecto de remodelación ha incluido, además de la pavimentación de la pista, la adecuación de las instalaciones eléctricas y del sistema de drenaje. Asimismo, se ha llevado a cabo una renovación del sistema de ayudas para operar en condiciones de baja visibilidad, asegurando que la reapertura se realice con todas las garantías operativas.

A pesar de que el aeropuerto volverá a estar plenamente operativo desde mañana, los trabajos de mejora proseguirán en horario nocturno hasta finales de año para completar las actuaciones restantes sin afectar al tráfico comercial.

En el marco de esta reactivación de la terminal, se suma el estreno de la nueva ruta aérea que conectará Santiago con Nueva York, reforzando la oferta internacional del aeropuerto gallego.