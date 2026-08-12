Los aeropuertos gallegos registraron 519.387 pasajeros en julio, aunque solo A Coruña tuvo más que el año pasado

Archivo - Un avión de la compañía Air Europa, a su llegada al Aeropuerto de Alvedro, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos gallegos sumaron 519.387 pasajeros el pasado julio, una cifra menor a la del mismo mes en 2025, cuando se situó en 557.632. Únicamente la terminal de A Coruña ganó viajeros, con un crecimiento del 0,9%, y la mayor caída se produjo en Santiago, que movió un 10,3% menos.

Así figura en los datos publicados este miércoles por Aena en su balance del mes de julio de 2026, donde la tendencia a nivel estatal se desmarca de la vista en Galicia. Los aeropuertos de la red en España cerraron el mes con un total de 34,4 millones de pasajeros, un incremento del 5% respecto al pasado año.

En Galicia, el balance en lo que va de año es de 2.723.199 pasajeros, 27.940 vuelos y 2.370 toneladas de mercancía. Respecto al número de viajeros, supone un medio millón menos que en el acumulado de los primeros siete meses del año pasado. Cabe recordar la incidencia del cierre del aeropuerto compostelano de Lavacolla, que permaneció inoperativo todo un mes entre abril y mayo.

Precisamente, este es el que más pasajeros perdió en los primeros siete meses de 2026, un 34,6% menos que en el periodo homólogo de 2025. Pese a ello, sigue siendo el que más movió en Galicia en este tiempo, con un total de 1.214.570 hasta julio. Por su aparte, tanto A Coruña como Vigo ganaron viajeros en el conjunto del semestre: Alvedro obtuvo un total de 864.835 (+16,2%) y Peinador consiguió 643.795 (+2,8%).

BALANCE DEL MES DE JULIO EN GALICIA

Teniendo en cuenta únicamente las cifras del pasado mes, los aeropuertos gallegos movieron en julio de 2026 a 519.387 pasajeros, operaron 5.184 vuelos y trasladaron 395 toneladas de mercancía.

En concreto, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró 305.371 pasajeros (-10,3% --siempre respecto a julio de 2025--), 2.217 vuelos (-12,5%) y 365 toneladas de mercancías (+16,1%).

Asimismo, la terminal de A Coruña obtuvo un total de 114.134 viajeros (+0,9%), 1.743 movimientos de aeronaves (+12,7%) y cerca de una tonelada de mercancías (+39,1%). Por el de Vigo pasaron 99.882 pasajeros (-4,1%), 1.224 aviones (+6,5%) y 30 toneladas de carga (+46,1%).

BALANCE A NIVEL ESTATAL

A nivel estatal, los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron el mes de julio con un total de 34,4 millones de pasajeros (+5%). En el conjunto global de las instalaciones del grupo --que abarca además 17 aeropuertos en Brasil, Londres-Luton y Leeds Bradford--, el tráfico total rozó los 41 millones de usuarios (+4,9%), con 341.080 vuelos operados (+5,4%) y 123.510 toneladas de carga transportadas (-5,4%).

En el acumulado de los primeros siete meses del año, por la red de aeródromos españoles han pasado un total de 190,6 millones de viajeros, lo que supone un 4% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Según explica Aena, este porcentaje refleja una leve desaceleración en comparación con el crecimiento interanual anotado entre enero y julio de 2025, cuando el repunte fue del 4,1%.

En el apartado operativo, la red nacional gestionó un total 284.423 movimientos de aeronaves en julio (+6,1%) y movilizó 109.457 toneladas de mercancía (-4,5%).

A nivel global, en términos acumulados, en los primeros siete meses del año han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 230,8 millones de pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1,9 millones de movimientos de aeronaves (+3,6%); y se transportaron 863.121 toneladas de mercancía, un 0,2% menos que en el mismo periodo de 2025.